Больше 25 млн масок российские военные привезли из Китая
Самолет ВКС России с масками приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Маски доставили после разговора между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, который состоялся 19 марта. Лидеры договорились продолжать кооперацию в медицинской сфере.
Спрос на медицинские маски по всему миру, в том числе и в России, возник на фоне распространения коронавируса. При этом в ВОЗ подчеркивают, что защиту на лице нужно носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым они могут даже навредить. Глава Минпромторга Денис Мантуров накануне объявил, что производители медицинских масок работают на полную мощность, создаются и многоразовые маски.
Распространение коронавируса началось с Китая в конце декабря. Сейчас по всему миру COVID-19 заболели более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России вирус выявили у 367 человек.