Больше 25 млн масок российские военные привезли из Китая

Военный самолет Ан-124 доставил из Китая в Россию 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок. Страны сотрудничают в медицинской сфере и разработке лекарств.

Самолет ВКС России с масками приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Маски доставили после разговора между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, который состоялся 19 марта. Лидеры договорились продолжать кооперацию в медицинской сфере.

Спрос на медицинские маски по всему миру, в том числе и в России, возник на фоне распространения коронавируса. При этом в ВОЗ подчеркивают, что защиту на лице нужно носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым они могут даже навредить. Глава Минпромторга Денис Мантуров накануне объявил, что производители медицинских масок работают на полную мощность, создаются и многоразовые маски.

Распространение коронавируса началось с Китая в конце декабря. Сейчас по всему миру COVID-19 заболели более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России вирус выявили у 367 человек.