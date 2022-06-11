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    11 июня 2022, 17:51

    Больше 200 человек задержали в Индии при протестах из-за высказываний о пророке Мухаммеде

    NDTV: в Индии задержали 230 участников беспорядков из-за слов о пророке Мухаммеде

    Максим Зинкин

    Полиция индийского штата Прашант Кумар задержала 230 участников беспорядков, которые разгорелись из-за неоднозначных высказываний о пророке Мухаммеде со стороны членов правящей Бхаратия джаната партии. Об этом телеканалу NDTV сообщил глава полиции штата Прашант Кумар.

    «Мы задержали 230 человек, ситуация взята под полный контроль. Виновные в беспорядках понесут наказание», — заявил он.

    Кумар отметил, что митингующих в том числе ждет конфискация имущества.

    За минувшие сутки прошли массовые волнения в ряде крупных городов Индии, включая Нью-Дели, Сахаранпур, Праяграджу и Морадабад.

    Представитель партии Нупур Шурма сделал некорректное высказывание в адрес пророка Мухаммеда во время телевизионных дебатов. После этого начались массовые столкновения на улицах, как минимум два человека погибли.