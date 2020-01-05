Больше 20 курсантов погибли при авиаударе по училищу в Триполи
О 23 погибших кадетах сообщило министерство здравоохранения Правительства национального согласия. Между тем СМИ пишут, что погибших 28, передает РИА «Новости». В соцсетях опубликовано видео момента нападения.
В результате нападения десятки людей были ранены, пишет Газета.ru.
Училище расположено на юге Триполи в районе «Аль-Хадба аль-Хадра». Город контролирует правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране фактически царит двоевластие. Восточные власти были избраны народом и сотрудничают с ЛНА, западной частью, в том числе в Триполи, управляет правительство ПНС, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.
Боевые действиях в пригородах Триполи ведутся с 4 апреля. В пятницу маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.