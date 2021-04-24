Больше 20 человек скончались за ночь от недостатка кислорода в индийской больнице

В Индийской больнице в Дели за ночь погибли 25 человек. Причиной стал недостаток кислорода. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Власти страны выделили нам три с половиной метрические тонны кислорода. Поставка должна была осуществиться в 17:00, но это произошло лишь около полуночи. К этому времени 25 пациентов скончались», — рассказал главврач больницы Jaipur Golden Hospital Балуджа.

Он добавил, что около 215 пациентов с ковидом находятся в очень тяжелом состоянии, они остро нуждаются в кислороде. Руководство нескольких больниц назвало ситуацию критической. Многие даже обратились в Высокий суд Дели за юридической помощью. Так они хотят призвать власть обеспечить лечебные заведения всем необходимым.

В Индии произошел резкий рост заболевших. Сейчас страна занимает второе место после США по числу заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 346 786 новых случаев, умерли более 2600 человек. По данным местного Минздрава, это новый рекорд за все время пандемии.

Вспышка коронавируса привела к нехватке кислорода, лекарств и коек в больницах Индии. По данным СМИ, в города кислород доставляют с помощью первого «Кислородного экспресса».