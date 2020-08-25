Больше 120 млн человек оказались под угрозой увольнения из-за ограничений по путешествиям в пандемию
Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего видеообращения в связи с презентацией доклада о влиянии пандемии на туристический сектор.
В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое, потери туристического сектора составили около $320 млрдАнтониу Гутерриш.
Генсек ООН подчеркнул, что в целом из-за пандемии коронавирусной инфекции в разных странах под угрозой оказались 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.
Гуттерриш подчеркнул необходимость восстановления пострадавшего от инфекции туристического сектора. При том он отметил, что нужно налаживать работу сферы, оставляя в приоритете безопасность людей.
Кроме того, в процессе восстановления нельзя забывать и о сохранении окружающей среды. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что вредные выбросы в атмосферу, которые оставляют транспортные средства, могут вновь сильно увеличиться, если возобновить туристическую отрасль без оглядки на экологию.