Больше 120 млн человек оказались под угрозой увольнения из-за ограничений по путешествиям в пандемию

Туристическая сфера во всем мире потеряла из-за пандемии коронавируса около 320 миллиардов долларов. Под угрозой оказались 120 миллионов рабочих мест в разных странах.

Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего видеообращения в связи с презентацией доклада о влиянии пандемии на туристический сектор.

В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое, потери туристического сектора составили около $320 млрд Антониу Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что в целом из-за пандемии коронавирусной инфекции в разных странах под угрозой оказались 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

Гуттерриш подчеркнул необходимость восстановления пострадавшего от инфекции туристического сектора. При том он отметил, что нужно налаживать работу сферы, оставляя в приоритете безопасность людей.

Кроме того, в процессе восстановления нельзя забывать и о сохранении окружающей среды. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что вредные выбросы в атмосферу, которые оставляют транспортные средства, могут вновь сильно увеличиться, если возобновить туристическую отрасль без оглядки на экологию.