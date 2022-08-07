Больше 120 человек пострадали при пожаре на базе хранения нефти на Кубе

В результате крупного пожара, который возник на базе хранения нефти на Кубе, пострадал 121 человек, сообщило правительство страны.

«Госпитализирован 121 пациент, пятеро из них находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом», — привел ТАСС сообщения кубинского правительства.

Министерство здравоохранения Кубы позже сообщило, что спасатели обнаружили тело погибшего при пожаре, отметило агентство.

Пожар в одном из резервуаров нефтехранилища начался из-за удара молнии. Все произошло в пятницу, 5 августа, в кубинской провинции Матансас. Спасатели до сих пор работают над ликвидацией огня. Никаких сведений о разливе нефти не было поступало.

Также 5 августа пожар вспыхнул на Тайване. Все произошло во время артиллерийских учений. Возгорание возникло, когда армия отрабатывала маневры в поселке Дунъин. Предполагается, что загорелся холм за деревней Саньцзя либо из-за осветительных ракет, либо из-за трассирующего огня. При этом точная причина происшествия не называлась. Несмотря на быстро распространяющееся пламя, никто не пострадал, а жилые постройки остались целы. Пожарные ликвидировали огонь после прибытия дополнительной единицы спецтехники.