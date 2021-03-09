Больше 10 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа

Власти 12 американских штатов обратились в суд с иском на президента страны Джо Байдена и его администрации. Причина — в подписанном властями указе о защите здоровья населения и окружающей среды.

Как сообщило издание The Hill, иск подан в федеральный суд штата Миссури. В заявлении сказано, что расширение полномочий федеральных регуляторов может оказать серьезный экономический ущерб.

В документе также говорится, что федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов. Эти данные в итоге станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени для американцев. Истцы полагают, что указ нарушил принцип разделения властей, а общая сумма издержек может составить 9,5 триллиона долларов.

Иск изначально выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт. Позже его поддержали коллеги из Аризоны, Арканзаса, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Теннеси, Южной Каролины, Юты.

США официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления — Парижскому соглашению по климату —19 февраля 2021 года. Подписавшие документы страны обязаны повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов раз в пять лет.

Штаты вышли из соглашения в конце 2020 года по решению бывшего президента США Дональда Трампа. Однако новый глава Белого Дома после вступления в должность подписал указ о возвращении к Парижскому соглашению.