Больше 10 человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Панаме
11 человек погибли в результате столкновений между заключенными в тюрьме в Панаме. Еще столько же пострадали.
Столкновение произошло между заключенными во вторник во второй половине дня в тюрьме Хойита, ситуация под контролем полиции. Сожалеем, что в результате погибли 11 человек, 11 пострадалидирекция исправительных учреждений Панамы.
Среди погибших и пострадавших нет сотрудников исправительного учреждения, пишет РИА «Новости».
Власти страны начали административное и уголовное расследование столкновений. Основных фигурантов изолируют друг друга, чтобы избежать повторения насилия.
Столкновения произошли в тюрьме «Хойита» на востоке Панамы. Местные СМИ пишут, что использовалось огнестрельное оружие, в том числе автоматическое. Что стало причиной насилия, пока не известно.