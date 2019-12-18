Больше 10 человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Панаме

11 человек погибли в результате столкновений между заключенными в тюрьме в Панаме. Еще столько же пострадали.

Столкновение произошло между заключенными во вторник во второй половине дня в тюрьме Хойита, ситуация под контролем полиции. Сожалеем, что в результате погибли 11 человек, 11 пострадали дирекция исправительных учреждений Панамы. Среди погибших и пострадавших нет сотрудников исправительного учреждения, пишет РИА «Новости». Власти страны начали административное и уголовное расследование столкновений. Основных фигурантов изолируют друг друга, чтобы избежать повторения насилия. Столкновения произошли в тюрьме «Хойита» на востоке Панамы. Местные СМИ пишут, что использовалось огнестрельное оружие, в том числе автоматическое. Что стало причиной насилия, пока не известно.