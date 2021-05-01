Больше 10 человек погибли в Китае из-за сильного ветра

Сильный ветер на территории провинции Цзянсу на востоке Китая оказался причиной гибели 11 жителей. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Еще 102 человека получили травмы, им помогают медики.

Непогода обрушилась на регион 30 апреля, с 18:00 по 22:00 по местному времени (13:00–17:00 по московскому). В некоторых районах порывы ветра достигали 45 метров в секунду. Он повредил линии электропередачи, разрушил ряд строений и повредил машины. Также на Цзянсу опустилась гроза с градом диаметром один-три сантиметра.

По данным властей, в районе бедствия оказались 3050 человек, их эвакуировали, отметило РИА ФАН. Спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия, написал RT.

Помимо этого, стихия перевернула рыболовецкую лодку с 11 людьми на борту. Двоих вытащили из воды, поиски девяти человек продолжаются.