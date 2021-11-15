Большая толпа мигрантов начала давку у пропускного пункта «Брузги» в Белоруссии

Сильная давка началась у пропускного пункта «Брузги» в Белоруссии. Толпа желающих пересечь границу беженцев начала ломать забор, видео опубликовали в соцсетях.

Мигранты со стороны Белоруссии решили штурмовать польскую границу, свернули палаточный лагерь и перешли к активным действиям. СМИ писали, что останавливаться они не собираются и что «если сейчас прорваться не удастся, то здесь и умрут». Их намерения, равно как и часть приграничного забора, которую они уже сломали, заметны на кадрах видеоролика.

Позже стало известно, что над толпой мигрантов начал летать польский вертолет, что заставило их приостановиться. Активных действий ни одна из сторон пока не предпринимала, но польские силовики выстроились перед границей и начали наблюдать за происходящим. Также к европейскому вертолету присоединился беспилотник из Белоруссии.

Обе машины зависли в небе над границей, на данный момент не принимая никаких мер по реагированию.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии начали собираться 8 ноября. Многие из них стали ломать ограждения и пытаться силой прорваться на территорию Евросоюза.