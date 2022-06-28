«Большая семерка» захотела ввести потолок цен на российский газ

Лидеры «Группы семи» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, поручат профильным министерствам изучить возможность ограничений цен на российский газ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Предполагается, что об этом объявят по итогам трехдневного саммита во вторник, 28 июня. Данная инициатива, по данным агентства, является частью дискуссии о том, как ограничить прибыль РФ от экспорта энергоресурсов.

Саммит лидеров G7 стартовал 26 июня в замке Эльмау в Баварии, он завершится 28 июня. Основной темой для обсуждений там стала российская спецоперация на Украине и ее последствия для экономики. Bloomberg сообщает, что в итоговом коммюнике лидеры «Семерки» намерены упомянуть механизмы ограничения цен на нефть из России.

Ранее агентство узнало, что участники встречи обсуждают возможность установить предельную цену на нефть из России за счет введения потолка на ее страхование и перевозку. По словам источника агентства, этот механизм даст возможость страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты, стоимость которых не превысит определенный порог.