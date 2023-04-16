Мир 16 апреля 2023, 12:58 «Большая семерка» согласует действия для снижения рисков из-за поставок газа из России Страны G7 скоординируются для снижения рисков, связанных с поставками российского газа РИА «Новости»

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Министры по вопросам окружающей среды, энергетики и климата стран «Большой семерки» договорились о дальнейшем согласовании действий для снижения рисков, связанных с поставками газа из России. На этой указали в заявлении по итогам встречи, прошедшей в Японии, сообщил ТАСС.

«Мы признаем потребность в координации действий по снижению рисков, связанных с неопределенной ситуацией вокруг экспорта газа из России», — отметили министры.

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Представители G7 подчеркнули свои намерения достичь нетто-нулевую эмиссию парниковых газов к 2050 году при добыче и обработке добываемых полезных ископаемых.

Ранее австрийский депутат Европарламента Роман Хайдер заявил, что Евросоюзу будет крайне сложно добиться нулевых выбросов в атмосферу из-за режима антироссийских санкций.

По его словам, руководство содружества начало понимать, что план по трансформации энергетической инфраструктуры в экологически чистую является невыполнимой задачей.