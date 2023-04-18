Мир 18 апреля 2023, 08:45 «Большая семерка» призвала Россию продлить зерновую сделку Главы МИД стран G7 призвали Россию не ограничивать сроки зерновой сделки РИА «Новости»

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Черноморская зерновая инициатива поможет восстановить Украину и предотвратить новые проблемы на глобальном рынке продовольствия. Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию не ограничивать сроки ее реализации. Они выпустили заявление по итогам встречи я японском поселке Каруидзаве.

Страны «Большой семерки» назвали зерновую сделку «дорогами солидарности». Они заявили, что она критически важна для восстановления сельского хозяйства Украины и исключения новых шоков на продовольственном рынке.

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«Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия, а также дать возможность работать черноморской зерновой сделке максимально эффективно и неограниченный срок», — заявили участники встречи.

Министры иностранных дел также призвали российское правительство подтвердить, что в ядерной войне нет победителей, пригрозили новыми санкциями и эмбарго на отечественную гражданскую продукцию в ядерной сфере. Они осудили расширение ядерной программы Китая и призвали эту страну пойти на диалог с США для обеспечения мировой стабильности.