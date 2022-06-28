«Большая семерка» пообещала выделить 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность

Страны «Большой семерки» выделят дополнительно 4,5 миллиарда долларов на продовольственную безопасность. Такое заявление выпустили участники саммита G7 в Германии. Оно опубликовано на сайте мероприятия.

«Мы обязуемся выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых голоду и недоеданию [слоев населения]», — гласит документ.

С учетом этой суммы общая сумма поддержки в этом году составит 14 миллиардов долларов. Участники саммита также взяли на себя обязательство не распространять санкции на продукты питания, в том числе на поставки сельхозпродукции из России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что роль России в возникновении продовольственного кризиса преувеличена. На Украине, по его словам, заблокировано меньше одного процента зерна от общемирового объема.