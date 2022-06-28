«Большая семерка» пообещала выделить 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность
Страны G7 пообещали 4,5 млрд долларов на помощь голодающим
Страны «Большой семерки» выделят дополнительно 4,5 миллиарда долларов на продовольственную безопасность. Такое заявление выпустили участники саммита G7 в Германии. Оно опубликовано на сайте мероприятия.
«Мы обязуемся выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых голоду и недоеданию [слоев населения]», — гласит документ.
С учетом этой суммы общая сумма поддержки в этом году составит 14 миллиардов долларов. Участники саммита также взяли на себя обязательство не распространять санкции на продукты питания, в том числе на поставки сельхозпродукции из России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что роль России в возникновении продовольственного кризиса преувеличена. На Украине, по его словам, заблокировано меньше одного процента зерна от общемирового объема.