«Большая семерка» и ОБСЕ выступили против вхождения в состав России новых регионов | 360°

Все новости

Знаменитости

30 сентября 2022, 20:25

Похороны Бориса Моисеева пройдут 2 октября

Мир

30 сентября 2022, 20:23

Трамп вопросом про Россию и Украину поставил демократов в безвыходное положение

Реклама

Общество

30 сентября 2022, 20:07

«Людям вернули Родину». Сальдо и Балицкий выступили на концерте на Красной площади

Власть

30 сентября 2022, 20:01

Развитие новых регионов России и конец однополярного мира. Главное из выступления Путина

Мир

30 сентября 2022, 19:37

Потолок цен на нефть из России станет смертельным ударом для Запада. Как Европа сама загоняет себя в кризис

Подмосковье

30 сентября 2022, 19:35

Победителей Акселератора проектов молодежи с инвалидностью определили в Подмосковье

Мир

30 сентября 2022, 19:33

Референдумы не признают, а Украину в альянс пока не возьмут. Главное из заявлений Столтенберга

Важное

30 сентября 2022, 19:27

Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце

Эксклюзив

30 сентября 2022, 19:25

Пенсионер подстрелил хулигана на парковке, защищая 52-летнюю соседку в Санкт-Петербурге

Мир

30 сентября 2022, 19:17

«Большая семерка» и ОБСЕ выступили против вхождения в состав России новых регионов

Страны G7 и ОБСЕ осудили вхождение в состав России новых регионов

Читать 360tv в

Страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — заявили, что никогда не признают итоги референдумов о вхождении в состав России четырех новых субъектов. Заявление государств G7 появилось на сайте Белого дома.

«Большая семерка» заявила, что готова принять против России новые экономические санкции. По мнению членов G7, действия РФ нарушают Устав ООН и международное право, противоречат верховенству права, а референдумы нельзя считать легитимными.

Реклама

Против референдумов и вхождения в состав России новых территорий выступила ОБСЕ, сообщил ТАСС. В совместном обращении председателя организации, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид и генсекретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллы Россию обвинили в «незаконной аннексии украинской территории».

Реклама

«Она сводит на нет принцип территориальной целостности, который лежит в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка», — сказано в заявлении.

По мнению авторов обращения, вхождение в состав России новых территорий нарушает основополагающие нормы международного права, принципы ОБСЕ и Устав ООН.

Референдумы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей поддержали это решение.

G7

ОБСЕ

Россия

1

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама