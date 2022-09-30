«Большая семерка» и ОБСЕ выступили против вхождения в состав России новых регионов | 360°

Мир 30 сентября 2022, 19:17 Поделиться Telegram

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Viber «Большая семерка» и ОБСЕ выступили против вхождения в состав России новых регионов Страны G7 и ОБСЕ осудили вхождение в состав России новых регионов РИА «Новости»

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Страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — заявили, что никогда не признают итоги референдумов о вхождении в состав России четырех новых субъектов. Заявление государств G7 появилось на сайте Белого дома.

«Большая семерка» заявила, что готова принять против России новые экономические санкции. По мнению членов G7, действия РФ нарушают Устав ООН и международное право, противоречат верховенству права, а референдумы нельзя считать легитимными.

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Против референдумов и вхождения в состав России новых территорий выступила ОБСЕ, сообщил ТАСС. В совместном обращении председателя организации, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид и генсекретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллы Россию обвинили в «незаконной аннексии украинской территории».

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«Она сводит на нет принцип территориальной целостности, который лежит в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка», — сказано в заявлении.

По мнению авторов обращения, вхождение в состав России новых территорий нарушает основополагающие нормы международного права, принципы ОБСЕ и Устав ООН.

Референдумы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей поддержали это решение.

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