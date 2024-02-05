Эксклюзив 05 февраля 2024, 16:04 Большая проблема. Законопроект США о выделении средств на укрепление сил в Азии назвали неудивительным Политолог Михайлов: США заинтересованы в сохранении гегемонии в Азии Unsplash

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Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении гегемонии в Тихоокеанском регионе. Поэтому неудивительно, что сенат принял законопроект о выделении дополнительных средств на укрепление сил в Азии, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

«Дело в том, что на днях были американо-японские учения, где впервые уже обозначен гипотетическим врагом Китай. То есть очевидно, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сохранении своей гегемонии в Тихоокеанском регионе. И при этом на фоне, конечно, усугубления ситуации на Ближнем Востоке и прочего», — отметил эксперт.

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Он не исключил усиление Южной Кореи на фоне демонстрации сил со стороны КНДР. В этом тоже нет ничего удивительного, так как американцы планируют создать местный аналог блока НАТО для противодействия Китаю, добавил Михайлов.

По его словам, КНР почувствовала слабость Соединенных Штатов.

Так как, опять же, американцев четко раздергивают по локальным боевым действиям на Ближнем Востоке. Сектор Газа, Израиль — это большая проблема для американцев. На Украине Россия жестко противодействует интересам США, и гегемон начинает трещать по швам. Евгений Михайлов политолог

Тихоокеанский регион остается одним из самых важных для американцев, поэтому США будут и дальше выделять средства на усиление поддержки странам, которые пока находятся под контролем Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что сенат США внес законопроект о дополнительном финансировании на 118,28 миллиарда долларов. Помимо помощи Украине и Израилю политики предложили выделить деньги на укрепление американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.