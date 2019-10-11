Большая пресс-конференция Зеленского. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон, организованный на киевском фудкорте. Мероприятие началось в 10:00 четверга, а завершилось за полночь в пятницу. «360» — о главных тезисах Зеленского.

Пресс-конференция прошла на новом гастрономическом рынке Kyiv Food Market, расположенном в исторической части Киева. Вопросы президенту задавали 300 журналистов, которые по очереди подсаживались за стол главы государства. Сам Зеленский, судя по всему, за весь день так ничего и не поел. К концу пресс-марафона у политика пропал голос, ему принесли чай и лекарства.

Об урегулировании в Донбассе

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Зеленский считает, что переговоры в «нормандском формате» между главами России, Украины, Германии и Франции состоятся в ноябре. В ближайшие дни дату проведения саммита обсудят Германия и Франция, после чего предложат ее России.

По словам политика, протесты из-за «формулы Штайнмайера», которая предполагает поэтапное выполнение Минских соглашений, вызваны «недостаточной коммуникацией» его команды с гражданами. Он отметил, что формула начнет действовать только после вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

При этом в этом законе не будет предусмотрена автономия для ДНР и ЛНР, речь может идти лишь о «региональном статусе русского языка» и других «гуманитарных вопросах».

«Мы обещали людям не терять территории и закончить войну», — подчеркнул Зеленский.

О риске новой революции

В случае массовых акций протеста Зеленский готов уйти, не доводя дело до кровопролития и нового Майдана.

По словам президента, он готов покинуть пост «в любой момент, в любую секунду, если общество действительно не захочет, чтобы моя команда продолжала [работу], чтобы я был президентом».

Источник фото: president.gov.ua

О телефонном разговоре с Трампом

Публикование стенограммы разговора с президентом США «немного подрывает любые дипломатические отношения».

Просьба Дональда Трампа расследовать дело в отношении сына вице-президента США Джо Байдена, по мнению Зеленского, не несла коррупционной составляющей.

«Я сказал, что мы не коррумпированы, что мы открыты для расследования всех дел, и мы будем это делать по закону», — подчеркнул Зеленский.

О Приватбанке

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При этом Зеленский допускает возможность заключения «мирового соглашения» с бизнесменом, но без компенсаций из бюджета.

«Нужно сесть и сказать: денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать — ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать», — заявил президент.

Источник фото: president.gov.ua

О министрах

Все министры, работающие в правительстве, находятся на испытательном сроке до конца года. Если не будет результатов, их уволят. Речь идет и о силовиках.

«Я всем сказал министрам и всем правоохранителям, я сказал откровенно: реальные дела, пожалуйста, до конца года. Не будет, мы всех уволим», — заявил президент.

О российских артистах и «Миротворце»

По словам украинского лидера, он потерял связь с российскими артистами. При этом он общался с участниками Comedy Club Семеном Слепаковым и Александром Ревой, когда они приезжали на Украину.

«Рева наш, он же донецкий, мне кажется у него даже наш паспорт», — отметил президент.

Он добавил, что поддерживает нормальные отношения с Андреем Макаревичем, однако последний раз видел его около двух лет назад.

Зеленский не имеет претензий к сайту «Миротворец», который составляет публичный список врагов Украины.

«Однажды даже мою жену туда записали, но потом сняли. Я как президент не могу закрывать или открывать сайты», — заявил президент.

Источник фото: president.gov.ua

О Порошенко

Петр Порошенко, по словам Зеленского, «продолжает вести себя как президент». На попытку диалога бывший украинский лидер только обвиняет своего преемника.

«То, что он сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы», — отметил Зеленский.

При этом он поставил в вину Порошенко то, что в мире устали от Украины.

«Усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко… я еще не был президентом, когда это было сформировано», — сказал глава государства.

О «Северном потоке — 2»

По мнению президента, с помощью этого газопровода Россия сможет оказывать давление на страну.

«Через „Северный поток-2“ нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки», — сообщил он.

По словам Зеленского, Украину в этом вопросе поддержали США, Польша и Дания, за что политик выразил им благодарность.

«Мы благодарны европейцам, и они действительно нас поддерживают, но мне нужен стратегический партнер. И пока против „Северного потока — 2“, введены санкции именно Америкой», — подчеркнул Зеленский.