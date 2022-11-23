Мир 23 ноября 2022, 18:55 Большая часть украинских потребителей осталась без света Минэнергетики Украины сообщило об отключении большинства потребителей РИА «Новости»

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Удар по энергосистеме Украины привел к временному отключению всех атомных электростанций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций страны. Об этом говорится в официальном сообщении министерства энергетики страны.

В ведомстве подчеркнули, что без света осталось подавляющее большинство потребителей в связи с аварийными отключениями. Это скажется на поставках тепла и воды в жилые дома и предприятия.

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«Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электричества. Но из-за масштабов повреждений это займет достаточное количество времени», — говорится в сообщении.

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Массовые отключения электроснабжения привели к тому, что украинские пользователи потеряли доступ к мировой сети. По данным специалистов, доступ к связи на Украине сейчас составляет 35% от обычного показателя.

Также массовые отключения электроэнергии произошли в Молдавии и Приднестровье. Но в ряде городов свет уже вернули. Без электричества остались только ряд сел. Энергетики занимаются восстановлением подачи энергии.