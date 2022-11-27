Мир 27 ноября 2022, 02:59 Большая часть стран НАТО исчерпала свои возможности для поставок оружия Украине — СМИ NYT: две трети стран НАТО исчерпала свои возможности для поставок оружия Украине РИА «Новости»

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Две трети стран НАТО полностью израсходовали свои возможности для поставок вооружения на Украину. Об этом заявило издание The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО изрядно истощены», — отметили авторы статьи.

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По словам собеседника газеты, оставшиеся 10 стран военного блока пока еще могут продолжать помогать киевскому режиму. Речь идет о Франции, Италии, Германии и Нидерландах. При этом Запад пытается поставлять оружие советских времен, которое стало дефицитным. Среди образцов такой техники журналисты назвали зенитно-ракетные комплексы С-300 и танки Т-72. Также западные государства пытаются достать альтернативные системы, чтобы заменить дорогостоящие зенитные ракеты и противотанковые комплексы Javelin.

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«все это посылает западным оборонным предприятиям убедительные сигналы о том, что долгосрочные контракты не за горами», — отметило издание.

Как заявили в публикации, сейчас идет обсуждение вопроса возможного восстановления производств в Чехии, Словакии и Болгарии. В этих странах есть старые заводы, которые могли бы выпускать снаряды советских калибров.