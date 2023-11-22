Мир 22 ноября 2023, 19:38 Большая часть россиян уже покинула сектор Газа — МИД МИД: большую часть россиян уже эвакуировали из сектора Газа Keystone Press Agency / Global Look Press

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Благодаря усилиям МИД и загранпредставительств России процесс эвакуации российских граждан из Газы удалось наладить, сообщил директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства Александр Кинщак. Комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России», — подчеркнул он.

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Также Кинщак выразил надежду, что совместными действиями удастся благополучно и полностью завершить все эвакуационные мероприятия.

Отдельно он обратил внимание, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом работает с ограничениями. Пропуск возможен только в светлое время суток, за которое пограничные процедуры успевают пройти несколько сотен человек. Их количество устанавливает египетская сторона.

«Это связано <…> с целью не допустить проникновения на свою территорию лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны», — пояснил Кинщак.

Периодически КПП закрывают представители ХАМАС, фактически контролирующие его работу с палестинской стороны, добавил он. Это необходимо, чтобы соблюдать требования движения по обеспечению доступа в осажденный анклав гумпомощи.

«Выход иностранных граждан из сектора Газа происходит в условиях продолжающихся боевых действий в анклаве, что еще больше осложняет процесс», — подчеркнул он.

Отметил директор департамента и еще один фактор: без согласия израильтян покинуть сектор не может ни один человек.