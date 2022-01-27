Большая часть оставленного в Афганистане оружия НАТО попала к талибам*

Пресс-секретарь Минобороны «Талибана»* Иноятулла Харезми рассказал, что большая часть оружия НАТО, которое осталось в Афганистане, перешло в талибам*. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на Ariana News.

По его словам, оружия хватит на целую армию. Также он опроверг слухи о том, что часть вооружения была продана за границу.

«Нам незачем его продавать: наша армия сама нуждается в оружии, амуниции и технике», — рассказал Харезми.

Уточняется, что Пентагон не предоставил отчет, сколько оружия осталось и какая часть попала к боевикам.

*"Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.