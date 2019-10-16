Большая беда США: Байден предрек конец НАТО при переизбрании Трампа
С таким заявлением выступил кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден. Дебаты участников предвыборной гонки транслировал телеканал CNN.
Байден заявил, что действия Трамп беспорядочны и безумны. Нынешний глава государства, по его словам, «ничего не знает о внешней политике».
«Если его переизберут, я обещаю, что НАТО не станет. Ущерб будет нанесен нашей безопасности. Мы окажемся в большой беде», — подчеркнул бывший вице-президент США.
Он обратил особое внимание на «настоящие проблемы», с которыми столкнется Вашингтон, если ситуация примет подобный оборот.
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Байден также напомнил, что Трамп допускал критические высказывания в адрес НАТО, а о президенте России Владимире Путине отзывался хорошо.
На предстоящих в 2020 году президентских выборах Джо Байден считается одним из основных соперников Дональда Трампа от демократов.