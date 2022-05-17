Большая банковская тройка Японии потеряла почти 3 млрд долларов из-за санкций

Крупнейшие банковские группы Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho Financial Group по итогам прошлого финансового года потеряли 350 миллиардов иен (более 2,7 миллиарда долларов), сообщил телеканал NHK.

Баланс 2021 года подвели в марте, так как финансовый год завершается в конце первого календарного квартала. Убытки связаны в большей части с невозможностью клиентов расплатиться по кредитам из-за влияния экономических санкций против России. Mitsubishi UFJ выделила на их покрытие миллиард долларов, Mizuho Financial Group — 900 миллионов долларов.

Sumitomo Mitsui Financial Group насчитал более 770 миллионов долларов убытков. Проблемы компании связаны не только с просрочкой по кредитам, но и возвратом самолетов, арендованных в России. Гендиректор Охта Джун признал, что перспективы неясны, так как активы дочерней компании могут национализировать.