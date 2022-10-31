Болсанару отказался давать комментарии после проигрыша на выборах в Бразилии | 360°

Мир 31 октября 2022, 07:50 Болсанару отказался давать комментарии после проигрыша на выборах в Бразилии Folha de São Paulo: Болсонару не говорит с министрами, не дает комментарии после проигрыша РИА "Новости"

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Действующий бразильский лидер Жаир Болсонару после проигрыша на выборах президента не дал ни одного комментария. Он остается в своей резиденции и не хочет идти на контакт с министрами. Об этом сообщила газета Folha de São Paulo.

«Болсонару находится во дворце Алворада (его резиденция), он не захотел говорить с министрами по телефону или принять их в резиденции», — сказано в материале.

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Вместе с политиком в данный момент находится его сын Флавиу.

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Журналисты продолжают дежурить у резиденции Болсанару и ждут, когда он выйдет к ним и сделает заявление. Некоторое время назад в здании погасили свет, уточнило РИА «Новости». однако при этом на территории время от времени въезжают машины.

Второй тур выборов президента Бразилии состоялся 30 октября. По их результатам победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Он уже в третий раз возглавит страну. Политик получил 50,88% голосов.