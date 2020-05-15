Больным COVID-19 в Токио помогут роботы. Видео

Больных COVID-19 в Токио начали обслуживать роботы. Их привлекают к работе с людьми с легкими симптомами заболевания. Таких пациентов с апреля размещают в гостиницах японской столицы.

Начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи рассказал РИА «Новости», что меры позволяют разгрузить больницы. Благодаря им исключается риск повторного заражения среди соседей и родственников.

Людей, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, в Японии решили госпитализировать даже с легкими симптомами. При росте числа инфицированных стало ясно, что больницы не могут принять всех без исключения.

«Возможна ситуация, когда все места будут заняты пациентами с легкими симптомами, а для тяжелых и средних не хватит коек. А это уже вопрос жизни и смерти», — пояснил Цудзи. С этого момента в стационар отправляли тех, у кого заболевание протекало тяжело.

С начала апреля в муниципалитете Токио стартовал проект, который предполагал размещение «легких» больных с COVID-19 в гостиницах. За ними тоже постоянно наблюдает медицинский персонал. В двух таких гостиницах к работам привлекли роботов. Один встречает пациентов в холле, другой самостоятельно убирает мусор и проводит дезинфекцию лобби на первом этаже. Информацию о самочувствии пациентов собирает специальное приложение на телефоне.