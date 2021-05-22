Больных ковидом начали «лечить» танцами в Индии

Врачи в Индии решили поддержать пациентов с коронавирусом и исполнили для них танец. Больным это понравилось. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Некоторым пациентам так понравилось, что они тоже стали танцевать, даже несмотря на кислородные маски.

Ранее стало известно, что уже в начале этой осени магазины могут ощутить нехватку поставок индийского чая. Из-за пандемии коронавируса производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции. Индийские поставщики уже уведомили об этом российских партнеров.

Индия занимает второе место в мире по количестве зараженных коронавирусом. При этом сбор урожая начинается в апреле–мае. Как сообщил изданию генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, пик сезона приходится на июнь–август. Уже сейчас о случаях инфицирования сотрудников сообщили более 90 чайных плантаций в регионе Ассам. Он является главным производственным штатом Индии. Поэтому придется ввести ограничения для допуска на работу зараженных. При этом урожаю этого года предшествовала сильная засуха.