Больных коронавирусом на лайнере в Японии стало больше на 41 за сутки

Еще 41 пассажир заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Корабль уже несколько дней находится на карантине около японского порта Йокогама. Таким образом сейчас там находится 61 больной.

Такая информация появилась на сайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Ранее было известно о 20 зараженных.

Diamond Princess отправился в двухнедельное путешествие 20 января. Из Йокогамы он шел по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Круиз должен был закончиться 4 февраля в Йокогаме. Но все поменялось 3 февраля. Тогда стало известно, что вышедший в Гонконге 80-летний турист заражен коронавирусом. На корабле установили карантин. Врачи обследовали людей. Уже тогда десять из них заболели.

Всего на борту — 2666 отдыхающих и 1045 членов экипажа. Известно, что там находятся 24 россиянина. По последним данным посольства РФ в Японии, никто из них не заразился.

О новом типе коронавируса впервые заговорили в декабре 2019 года. Тогда в китайском Ухане зарегистрировали первый случай заболевания. Позже вирус разошелся по Китаю и за его пределами. Жертвами 2019-nCoV стали 637 человек, более 31 тысячи заразились. Выздоровели около 1500 человек. Вся последняя информация о коронавирусе — в материале «360».