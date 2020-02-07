Больных коронавирусом на лайнере в Японии стало больше на 41 за сутки
Такая информация появилась на сайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Ранее было известно о 20 зараженных.
Diamond Princess отправился в двухнедельное путешествие 20 января. Из Йокогамы он шел по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Круиз должен был закончиться 4 февраля в Йокогаме. Но все поменялось 3 февраля. Тогда стало известно, что вышедший в Гонконге 80-летний турист заражен коронавирусом. На корабле установили карантин. Врачи обследовали людей. Уже тогда десять из них заболели.
Всего на борту — 2666 отдыхающих и 1045 членов экипажа. Известно, что там находятся 24 россиянина. По последним данным посольства РФ в Японии, никто из них не заразился.
О новом типе коронавируса впервые заговорили в декабре 2019 года. Тогда в китайском Ухане зарегистрировали первый случай заболевания. Позже вирус разошелся по Китаю и за его пределами. Жертвами 2019-nCoV стали 637 человек, более 31 тысячи заразились. Выздоровели около 1500 человек. Вся последняя информация о коронавирусе — в материале «360».