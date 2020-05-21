Больных COVID-19 в мире стало больше 5 миллионов

На 21 мая число инфицированных достигло 5 000 561. Болезнь унесла жизни 328 227 человек. Поправились около 1,9 миллиона пациентов.

В конце декабря китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Распространение инфекции могло начаться с местного оптового рынка.

Специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус SARS-CoV-2. Он передается воздушно-капельным путем и способен определенное время сохраняться на поверхности предметов.

Вирус начал распространяться за пределы Китая. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

США занимают первое место среди стран по числу больных COVID-19 и погибшим от него. Инфекцию подтвердили у более чем 1,5 миллиона американцев, скончались 93 439 человек. Россия поднялась на вторую строку на прошлой неделе. По последним данным, в стране выявили 308 705 больных COVID-19. С начала эпидемии умерли 2972 пациента. В Кремле подчеркнули, что точность статистики летальных исходов в РФ не вызывает сомнений.