Мир 07 апреля 2023, 11:44 Больной лейкемией Берлускони сделал заявление из больницы Бывший премьер-министр Италии Берлускони объявил, что справится с болезнью РИА «Новости»

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Врачи диагностировали у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лейкемию и легочную недостаточность, но он уверен, что поправится. Политик заявил газете Il Giornale, что переживал более тяжелые испытания.

«Это тяжело, но я справлюсь и в этот раз. <…> Я был в состоянии уйти даже в сложных и деликатных ситуациях», — сказал он.

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Сильвио Берлускони сам позвонил главному редактору газеты Аугусто Минцолини из отделения интенсивной терапии больницы в Милане, чтобы опровергнуть слухи. Политика госпитализировали утром 5 апреля с легочной недостаточностью из-за лейкемии. Журналист сказал, что он говорил непривычно уставшим, но решительным тоном.

За неделю до госпитализации экс-премьер сдал анализы, сообщил Nation News. Врачи диагностировали лейкемию и назначили ЕМУ курс химиотерапии. Сразу после госпитализации ему ввели первую дозу препарата. В больнице с ним остались брат Паоло, дети и жена Марта Фашин.