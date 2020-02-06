Больной коронавирусом китаец пошел на поправку в Чите

Китайцу Вань Юньбиню, которого лечат в изоляторе читинской больницы от коронавируса, стало лучше. Он пошел на поправку.

«Состояние мужчины удовлетворительное, ухудшений нет. Пациент идет на поправку», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

Юньбиня будут держать в больнице пока медики не получат два отрицательных анализа на коронавирус подряд. Его жена и ребенок здоровы, но врачи наблюдают за ними.

Сам заболевший накануне дал интервью китайской газете «Пэнпай», в котором рассказал, что российские врачи делают все возможное, чтобы его вылечить. Медики угощают его чаем с печеньем и яблоками, а чтобы скоротать время, он смотрит фильмы. Из всех симптомов заражения коронавирусом у него остался только кашель, поэтому он сам уже чувствует, что выздоравливает.

В России гражданин КНР живет уже три года. В Чите у него бизнес. В январе Юньбинь летал в Пекин, где проехался в музейном лифте после туристов из Уханя. Он сам считает, что мог подцепить заразу именно тогда.

За последние сутки в Китае от коронавируса умерли еще 74 человека. Всего жертвами инфекции стали 564 человека. Заразились более 28 тысяч человек.