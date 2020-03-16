«Больной челлендж»: зачем блогеры начали облизывать унитазы

В соцсетях запустили новый челлендж — блогеры решили облизывать сиденья унитазов в самолетах на камеру. Что это — глупость или желание рассеять панику в связи с вирусом COVID-2019?

Девушка с ником @avalouiise в TikTok опубликовала видео, на котором она облизывает сиденье унитаза, назвав это «вызовом коронавирусу». Потом пользовательница оправдывала себя тем, что унитаз был тщательно продезинфицирован, а она заработала на этом четыре тысячи долларов.

Девушка также сообщила, что с ней «все в порядке», и что она еще не заражена COVID-19. И все бы ничего, но у девушки немедленно появились подражатели.

Так как это лишний раз доказывает, что отсутствие здравого смысла иногда опаснее любых вирусов, мы решили ответить челленджем адекватности, публикуя здесь это: