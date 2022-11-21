Мир 21 ноября 2022, 03:02 Больницы в США оказались в «бедственном положении» WP: больницы в США переполнены из-за роста респираторных заболеваний и нехватки персонала Pixabay

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Многие лечебные заведения США переполнены из-за роста числа респираторных заболеваний, нехватки персонала и закрытия большого числа домов престарелых. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Больницы, как и вся система здравоохранения США, оказались в «бедственном положении». При этом специалисты считают, что в ближайшее время проблема ситуация усугубится. В крупных городах помощь пациентам медперсонал вынужден оказывать в коридорах, медики заявляют о невозможности обеспечить должный уход за пациентами.

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Остро стоит нехватка персонала, «быстро меняющаяся и вызывающая тревогу обстановка в отделениях неотложной помощи отпугивает многих медицинских работников», сообщило издание. Более полумиллиона сотрудников уволилось в сентябре, каждый пятый врач планирует покинуть сферу здравоохранения в ближайшее время.

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США уличили в кризисе вооружения — военные самолеты оказались непригодными к использованию в бою. Также названы и другие проблемы ВС США — нехватка персонала, незапланированное техническое обслуживание.