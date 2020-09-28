Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов из-за военного положения

Жители Армении в ближайшее время не смогут попасть на плановый прием в больницу из-за военного положения. Пациентов из стационаров отправят на амбулаторное лечение. Помогать в медицинских учреждениях будут только людям в тяжелом состоянии.

«Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Минздрава Армении.

В ведомстве выразили надежду, что жители Армении с пониманием отнесутся к вынужденному решению и отложат запланированные визиты к врачу до лучших времен.

Военное положение ввели в Армении в воскресенье, 27 сентября, из-за обострившихся отношений с Азербайджаном. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Мировое сообщество призвало Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с президентом России Владимиром Путиным.