Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов из-за военного положения
«Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Минздрава Армении.
В ведомстве выразили надежду, что жители Армении с пониманием отнесутся к вынужденному решению и отложат запланированные визиты к врачу до лучших времен.
Военное положение ввели в Армении в воскресенье, 27 сентября, из-за обострившихся отношений с Азербайджаном. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Мировое сообщество призвало Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с президентом России Владимиром Путиным.