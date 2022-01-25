Больницы Киргизии перешли на жидкий кислород из-за перебоев со светом

Минздрав Киргизии сообщил, что из-за проблем с электричеством в крупных больницах страны красные зоны перешли на жидкий кислород. Об этом сообщило издание «Sputnik Кыргызстан».

«В крупных больницах есть генераторы, красные зоны перешли на жидкий кислород», — сказано в Telegram «Sputnik Кыргызстан».

Также в Бишкеке зафиксированы случаи с застрявшими в лифтах людьми. Из-за отсутствия электричества туристы в Узбекистане застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте «Амирсой».

«На данный момент по всем регионам Кыргызстана производится поэтапное подключение электроэнергии. В ближайшее время энергосистема страны будет восстановлена», — сказал пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Салтанбаев.

Утром 25 января стало известно, что Киргизия, часть Узбекистана и большая часть столицы Казахстана остались без света. В Минэнерго Узбекистана заявили, что блэкаут вызвала авария в Казахстане. В этой стране объяснили, что произошло по линии KEGOC, Казахстанской компании по управлению электрическими сетями.