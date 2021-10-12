Больницы и школы на Украине столкнулись с газовым кризисом перед отопительным сезоном

Больницы, школы и детские сады на Украине вынуждены платить за газ по 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр. Для бюджетных учреждений это непомерно высокая цена за топливо. Газовый кризис затронул и простых украинцев.

О ситуации с ценами на газ на Украине сообщил «Бизнес.Цензор». Издание напомнило, что правительство, «Нафтогаз» и местные власти ранее заключили меморандум, который зафиксировал стоимость газа в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр.

Согласно документу, поставки по сниженным ценам должен был осуществлять «Нафтогаз Трейдинг». Но компания не принимает участия в тендерах. Зато это делают частные компании, которые хотят проводить поставки по рыночным ценам.

По данным «Бизнес.Цензора», многие бюджетные и коммунальные учреждения на Украине успели расторгнуть старые договоры с частными игроками, потому что полагали, что заключат контракты с «Нафтогазом». В итоге они остались вообще без договоров. И произошло это перед началом отопительного сезона.

Теперь компании госсектора в срочном порядке заключают договоры с высокими ценами, хотя они не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней.

Что касается простых потребителей, то их тоже ждут неприятные изменения. Если раньше часть из них платила за голубое топливо по ставке годового тарифа с фиксированной ценой, которая была равна примерно восьми гривнам (21,75 рубля) за кубометр, то теперь их перевели к поставщику «последней надежды» и вынуждают платить в два раза больше.

При этом часто потребителей не ставят об этом в известность, потому что поставщик отказывается выполнять свои обязательства. Это может затронуть около 600 украинских семей, уточнило издание.