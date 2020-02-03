Больницу в Ухане для зараженных коронавирусом построили за 10 дней. Вот как она выглядит

Инфекционная больница в китайском Ухане приняла первых пациентов. Ее построили за 10 дней специально для больных коронавирусом. Местные СМИ уже показывают видео из больницы.

«Хошэньшань» может вместить в себя одну тысячу человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Строительство здания стартовало 23 января и велось в сверхускоренных темпах. Для работы в Ухань приехали специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая. Вторая больница «Гора бога грома», которую тоже возводят для больных коронавирусом, должна открыться 6 февраля. Ожидается, что она вместит в себя 1,3 тысячи больных.

Новый коронавирус обнаружили в китайской провинции Хубэй, в городе Ухань, в декабре 2019 года. Очень быстро вирус распространился в Китае и за его пределами. По последним данным, жертвами коронавируса стали 362 человека. Один из них умер на Филиппинах, все остальные — в КНР. Еще более 17 000 заражены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Она рекомендовала всем странам усилить контроль и направить все силы для борьбы с коронавирусом. Россия возвращает своих туристов из Китая. Также она приостановила железнодорожное сообщение с КНР. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что всех зараженных коронавирусом иностранцев будут депортировать из России.