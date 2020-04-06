Журналистов ВГТРК атаковали врачи одной из больниц Нью-Йорка

Сотрудник бруклинской больницы напал на журналистов ВГТРК, когда записывали интервью. По мнению главы нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентина Богданова, журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника.

По словам Богданова, он готовил материал около одной из больниц в Бруклине со своим оператором. Они снимали передвижной морг, когда из здания вышел человек и в ультимативной форме запретил им снимать. Журналисты не пошли на конфликт и ушли.

А после, во время записи интервью о ситуации в Нью-Йорке с русскоязычным врачом Ираклием Бузиашвили этот же человек, не представляясь, напал на журналистов. Он попытался сломать аппаратуру и ругался матом.

«Я так понимаю, что его претензии относились к врачу. Он требовал от врача, непонятно на каком основании, чтобы тот получил согласие на то, чтобы давать нам интервью. При этом почему-то этот человек перепутал, что если с корпоративной точки зрения у них есть какое-то право запретить давать интервью своим сотрудникам, они не имеют никакого права запрещать нам брать у кого-либо интервью. Тем более это происходило за территорией больницы», — указал Богданов.

Он отметил, что недалеко была полиция, но не уверен, что она заметила происходящее. По его словам, он не собирается идти в суд, так как достаточно общественного порицания.

«Мне кажется, это очередной штрих к историям в американской прессе о том, как некоторые больницы пытаются воздействовать на своих сотрудников, оградить в их попытках донести правду о происходящем, о сложной ситуации», — отметил Богданов.