Мир 07 февраля 2024, 10:45 «Больная психология». Американский политик высмеял «украинский» галстук Байдена Рамасвами возмутился из-за галстука Байдена в цветах флага Украины Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Американский политик Вивек Рамасвами назвал абсолютно неприемлемым появление лидера США Джо Байдена перед журналистами в галстуке в цветах украинского флага. Рамасвами отметил, что президент Украины Владимир Зеленский едва ли ответит тем же.

Политик подчеркнул, что Джо Байден носит флаг другой страны, счета которой оплачивают Соединенные Штаты.

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«Но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — написал Рамасвами в социальной сети Х.

Кстати, зимой 2023 года, когда американский президент впервые приехал на Украину и встретился с Зеленским, тот не надел галстук вовсе — как обычно, пришел в толстовке и штанах. На Байдене же были аккуратный пиджак и тот же желто-синий галстук. Конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин назвала внешний вид украинского президента оскорбительным. Ее возмутило то, что Зеленский берет деньги США «в толстовках и футболках».