Мир 01 августа 2023, 00:51 Боливия захотела присоединиться к странам-участницам БРИКС Глава МИД Майта: Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС Pxhere

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Боливия официально заявила о желании вступить в группу БРИКС. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава МИД республики Рохелио Майта.

«Мы хотим сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе», — сообщил Майта.

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Страна, как добавил республиканский министр иностранных дел, стремится к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с развивающимися экономиками, указал RT.

Многим в ЮАР жаль, что российского лидера Владимира Путина не будет на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе. Россию представит министр иностранных дел страны Сергей Лавров, а глава государства примет участие в мероприятии лишь по видеосвязи.

ЮАР направила 70 приглашений на саммит БРИКС. По информации СМИ, приглашения не получили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Белого дома Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак. Макрон, как отмечалось, очень хотел побывать на саммите этой группы и активно добивался этого.