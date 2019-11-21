Боливия подаст в суд на Моралеса, «обрекшего страну на голод»

Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо рассказал о телефонном разговоре Моралеса, в котором бывший президент распорядился блокировать ввоз в боливийские города продовольствия.

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«Моралес отдал приказ блокировать ввоз продовольствия в города. Это преступление против человечности. В ближайшие часы мы подготовим международный иск. Боливийцы поверили в него — за него проголосовало 70% боливийцев, и сегодня он приказывает своему народу умереть от голода», — заявил министр.

Напомним, что Моралес объявил о своей отставке 10 ноября. Причиной этого стали требование Уильямса Калимана, главы вооруженных сил страны, а также протесты жителей после победы Моралеса на выборах. Подсчет голосов вызвал вопросы как у местной оппозиции, так и у американских наблюдателей за голосованием.

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13 ноября сенатор Жанин Аньес временно приняла полномочия президента после отставки ряда вышестоящих чинов.

16 ноября в ООН выразили опасения о выходе из-под контроля ситуации в стране.

Сообщалось, что на 17 ноября в ходе протестов погибли 23 человека.