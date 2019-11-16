Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
«Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства», — приводит слова Лонгарик газета Cambio.
Моралес объяснил, на каких условиях вернется в БоливиюПодробнее
Ранее глава МИД заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA) и отстранила от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, посла на Кубе Ариану Камперо, а также 80% послов страны.
Из-за нарушений при подсчете голосов на президентских выборах, прошедших 20 октября, в Боливии начались массовые протесты. На фоне происходящего о своей отставке 10 ноября объявил возглавлявший страну 13 лет Эво Моралес. Спустя два дня политик вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
Обязанности президента на себя взяла оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Против временного лидера выступают сотни жителей столицы Боливии.
Моралес заявил о своей готовности вернуться в страну. На этот шаг политик пойдет, чтобы нормализовать обстановку в государстве и прекратить насилие.