Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Глава Министерства иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила венесуэльских дипломатов персонами нон-грата.

«Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства», — приводит слова Лонгарик газета Cambio.

Моралес объяснил, на каких условиях вернется в Боливию Подробнее

Ранее глава МИД заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA) и отстранила от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, посла на Кубе Ариану Камперо, а также 80% послов страны.

Из-за нарушений при подсчете голосов на президентских выборах, прошедших 20 октября, в Боливии начались массовые протесты. На фоне происходящего о своей отставке 10 ноября объявил возглавлявший страну 13 лет Эво Моралес. Спустя два дня политик вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Обязанности президента на себя взяла оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Против временного лидера выступают сотни жителей столицы Боливии.

Моралес заявил о своей готовности вернуться в страну. На этот шаг политик пойдет, чтобы нормализовать обстановку в государстве и прекратить насилие.