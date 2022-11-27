Мир 27 ноября 2022, 15:59 Боли в костях и пояснице. Перед смертью Елизавета II мучилась от рака Independent: в последние месяцы жизни Елизавета II боролась с раком костного мозга РИА «Новости»

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В последние месяцы жизни британская королева Елизавета II боролась с раком костного мозга — множественной миеломой. Об этом написал телеведущий Гайлс Брандрет в своей книге «Елизавета: интимный портрет», выдержки из которой процитировала газета Independent.

«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга», — отметил Брандрет.

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Он уточнил, что тяжелое заболевание объясняет ее усталость, потерю веса и трудности с движением. Автор книги добавил, что наиболее частым симптомом миеломы являются боли в костях, в районе таза и поясницы. Миелома считается болезнью пожилых людей.

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Официальную причину смерти Елизаветы II озвучили в конце сентября. В выписке указали, что королева Великобритании скончалась из-за преклонного возраста.

Елизаветы II ушла из жизни в замке Балморал в Шотландии 8 сентября, ей было 96 лет.