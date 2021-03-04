Болгары высказались о братстве с Россией

Болгарское министерство образования намерено ввести в школах уроки патриотического воспитания. Мнение экспертов по этому поводу вызвало споры жителей республики.

Статью с точками зрения российских историков опубликовала газета «Факты», сообщило РИА «Новости».

Один из них призвал свести связи с Софией к минимуму пока у власти стоит Бойко Борисов. Второй указал на подготовку НАТО к войне с Россией и напомнил, что болгары никогда не воевали против РФ. По его словам, реальную помощь альянсу Болгария не окажет. Более того, военные базы на ее территории уничтожат российские ракеты.

В комментариях некоторые болгары поддержали сближение с Россией, другие выступили против этого, уточнила «Газета.ru».

Болгарские комментаторы поделились на две группы: поддержавших сближение с Россией и выступивших против него. Читатели заявили, что «Болгария никогда не была против» РФ, хотя россияне «освободили нас всего раз, во второй раз оккупировали».

«Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы. По его мнению, они сделают все ради богатых туристов», — сказали в ответ на подобные заявления.

Некоторые решили сохранить нейтралитет, заявив об уважении к «простым русским солдатам, проливших кровь за свободу Болгарии».

«Нo нe проситe у нac большегo», — заключили они.

Ранее Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Черном море после выявления на кораблях болгарских ВМС случаев заражения COVID-19.