Мир 17 декабря 2022, 19:08 Болгары призвали президента отказаться от передачи оружия ВСУ BNR: соцпартия Болгарии призвала президента Радева отказаться от отправки оружия Украине РИА «Новости»

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Представители социалистической партии Болгарии отправили письмо президенту страны Румену Радеву с просьбой отказаться от поставок оружия украинской армии. Об этом сообщила радиостанция BNR.

Лидер политического объединения Корнелия Нинова также попросила Радева отказаться от поставок вооружений Украине, наложив президентское вето.

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Ранее стало известно, что болгарский парламент ратифицировал соглашение о безвозмездной поставке Украине боеприпасов, техники и вооружений.

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После начала специальной операции России на Украине Болгария оставалась одним из немногих членов Европейского союза, не оказавшим прямой военной помощи украинской армии. Агентство Reuters писало, что в пакет поставок из Болгарии войдут в основном боеприпасы и легкое оружие.

Глава болгарского Минобороны Димитр Стоянов уточнял, что страна не в состоянии послать Украине истребители или российские зенитно-ракетные комплексы, так как они необходимы для поддерживания обороноспособности страны, писал телеканал «Царьград».