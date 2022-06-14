Болгары поставили Зеленского на место после слов о Крыме

Болгары возмутились призывами президента Украины Владимира Зеленского к «деоккупации» Крыма. Так читатели болгарского издания Dir отреагировал на его обращение.

Во время обращения Зеленский заявил, что вернет Крым и Донбасс в состав Украины.

«А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?» — написал один из пользователей.

«Зеленский на данный момент самый вредный человек для украинского народа», — отметил другой читатель.

«Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале», — уточнил третий.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Украина до сих пор не отреагировал на проект мирного соглашения, который Россия передала ей еще в апреле.