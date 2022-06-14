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    14 июня 2022, 19:56

    Болгары поставили Зеленского на место после слов о Крыме

    Читатели Dir возмутились словами Зеленского о необходимости «деоккупации» Крыма

    Нина Петлинова

    Болгары возмутились призывами президента Украины Владимира Зеленского к «деоккупации» Крыма. Так читатели болгарского издания Dir отреагировал на его обращение.

    Во время обращения Зеленский заявил, что вернет Крым и Донбасс в состав Украины.

    «А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?» — написал один из пользователей.

    «Зеленский на данный момент самый вредный человек для украинского народа», — отметил другой читатель.

    «Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале», — уточнил третий.

    Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Украина до сих пор не отреагировал на проект мирного соглашения, который Россия передала ей еще в апреле.