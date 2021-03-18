Болгары поддержали Россию в вопросе принадлежности Крыма

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым вошел в состав России навсегда. Присоединение произошло в соответствии с международным правом. С этим согласились читатели болгарской газеты «Факты».

Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Крым навсегда останется в составе России. Западные страны во главе с США не смогут это изменить. Кроме того, Лавров отметил, что присоединение полуострова проходило в полном соответствии с международным правом. Слова российского министра опубликовала болгарская газета, а под статьей собралось большое количество комментариев. Многие читатели издания встали на сторону России.

«Как всегдa Лавров говорит реальныe и адекватныe вещи. A чтo сделает Запад, чтобы вернуть Крым Украинe? Пойдет воевать c Россией? — никогдa», — написал один из пользователей.

«Украина должна присоединиться к матушке России», — добавил еще один комментатор.

«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины — его одной подписью „подарил“ ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», — заявил читатель.

Крым присоединился к России в марте 2014 года. Референдум на полуострове провели после государственного переворота на Украине. За присоединение к России проголосовало большинство крымчан.