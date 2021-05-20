Болгары осудили решение Северной Македонии выслать российских дипломатов

Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали решение Северной Македонии выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Многие пошутили, что Путину, после того как он об этом узнал, пришлось долго искать страну на карте.

«Я представляю себe Путинa, узнавшегo o действиях этогo „государствa“, как он открыл карту мирa и погрузился в нee, чтобы найти Македонию, чтобы увидеть, гдe онa. Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он ее не нашел», — написал один из пользователей.

Другой читатель отметил, что страх перед российскими дипломатами стало большим евроатлантическим явлением.

«Неблагодарные! Сталин дал им религию, язык и сделал из них народ, а они дипломатов высылают. Даже Гитлер не высылал российских дипломатов. Русофобы!» — прокомментировали статью «Россия ответит Северной Македонии» на сайте.

Один из пользователей отметил, что делать ставку на северных македонцев все равно что «иметь дело с украинцами и ждать от них благодарности».

Во вторник, 18 мая, власти Северной Македонии решили выслать российского дипломата. В МИД России сообщили, что немотивированная высылка российского дипломата из Северной Македонии обязательно отразится на двусторонних отношениях.