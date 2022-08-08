Болгарское посольство в Москве опровергло сообщение о прекращении выдачи виз россиянам

Выдачу россиянам туристических виз в Болгарию не приостанавливали, сообщили РИА «Новости» в болгарском посольстве в Москве. Услуги оказываются не так быстро, как обычно.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг больше, чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться», — рассказали в посольстве.

О том, что Болгария приостановила выдачу туристических виз россиянам, в том числе владельцам недвижимости, заявила 5 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечалось, что консульство Болгарии известило об этом российских туроператоров. По данным АТОР, меру приняли в связи с решением России выслать 14 болгарских дипломатов.

В свою очередь, российская сторона пошла на такой шаг после того, как Болгария объявила персонами нон грата 70 дипломатов из РФ.