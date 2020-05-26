Болгарский журналист заявил, что Россия «стерла» его страну из истории письменности
Писатель и журналист Огнян Стамболиев из Болгарии опубликовал свою позицию в блоге на портале Fakti.bg.
Он раскритиковал выставку перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии. Экспозицию посвятили Дню славянской письменности и культуры, но Стамболиеву она не понравилась.
«Выставка, <…> прослеживающая историю нашей письменности, полностью опускает роль болгар в образовании на протяжении веков. <…> Официальная Россия стерла Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием», — написал журналист.
В России, по его мнению, «до сих пор скрывают и даже полностью отрицают роль и значение болгар в крещении Руси и создании ее литературы». Дошло до того, что страна «пыталась присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой».
День славянской письменности и культуры отметили в России и других странах 24 мая. Ежегодно на праздничных мероприятиях вспоминают святых Кирилла и Мефодия. Благодаря им у славян появился алфавит и началась история письменности.