Болгарский журналист заявил, что Россия «стерла» его страну из истории письменности

Россию обвинили в отрицании роли болгар в истории письменности. Вместо благодарности РФ якобы «попыталась присвоить кириллицу».

Писатель и журналист Огнян Стамболиев из Болгарии опубликовал свою позицию в блоге на портале Fakti.bg.

Он раскритиковал выставку перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии. Экспозицию посвятили Дню славянской письменности и культуры, но Стамболиеву она не понравилась.

«Выставка, <…> прослеживающая историю нашей письменности, полностью опускает роль болгар в образовании на протяжении веков. <…> Официальная Россия стерла Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием», — написал журналист.

В России, по его мнению, «до сих пор скрывают и даже полностью отрицают роль и значение болгар в крещении Руси и создании ее литературы». Дошло до того, что страна «пыталась присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой».

День славянской письменности и культуры отметили в России и других странах 24 мая. Ежегодно на праздничных мероприятиях вспоминают святых Кирилла и Мефодия. Благодаря им у славян появился алфавит и началась история письменности.