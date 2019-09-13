Болгарский журналист увидел связь между задержанием «Русофилов» и «Турецким потоком»

Ранее задержали председателя «Русофилов» Николая Малинова. Информация об этом распространилась 9 сентября. Его подозревают в шпионаже в пользу иностранного государства. Подозрения возникли не случайно: перед этим Малинов написал письмо, в котором изложил свое видение геополитического разворота Болгарии в сторону России. Позже мужчину отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, на допрос вызывали секретаря организации Юрия Борисова. Хотя он проходит по делу свидетелем, представителя «Русофилов» задержали дома, без повестки.

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После этого Румен Радев потребовал представить доказательства, так как шпионаж в пользу иностранного государства — серьезное обвинение. Президент ждет неоспоримых фактов.

Анзов предположил, с чем могут быть связаны такие гонения. Он напомнил, что недавно в Россию приезжали президент и премьер-министр Болгарии. Также в скором времени планируется визит и главы МИД.

«Не исключено, что он может быть отложен. Может быть, цель — сорвать эту встречу», — считает болгарский журналист.

Кроме того, сейчас Болгария обсуждает с РФ несколько крупных совместных проектов. Среди прочего София участвует в строительстве газопровода «Турецкий поток». На днях запланирована совместная встреча рабочих групп по этому поводу. Анзов допускает, что скандал в Болгарии призван сорвать эти переговоры.

«Как вы помните, „Южный поток“ тоже был сорван не из-за Болгарии. Это была установка Еврокомиссии, остановившей этот проект руками Болгарии. Так или иначе, здесь замешаны очень серьезные интересы», — добавил журналист.

Анзов затруднился предположить, чем закончится конфликт. По его словам, в любом случае «будет какое-то продолжение этой саги».